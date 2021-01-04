4 января состоится заседание ОПЕК+

Обновлено: Январь 04, 2021. Тэги: , , , , , , ,

4 января состоится заседание ОПЕК+

Продолжать увеличивать добычу нефти или поддержать котировки барреля, приостановив рост производства — такая дилемма стоит перед участниками ОПЕК, встреча которых пройдет 4 января.

Об этом пишет RG.ru.

Ранее учасники ОПЕК рассматривали несколько вариантов решения вопроса. Например, вариант с продолжением действующих ограничений, который позволит поддержать нефтяные цены. За такой сценарий выступает Саудовская Аравия.

В декабре 2020 года страны альянса согласовали увеличение добычи с января на 500 тыс. баррелей в сутки. В этом случае к маю, участники ОПЕК+ увеличат производство нефти на 2 млн баррелей в сутки в 2021 году, как и предполагалось изначально, в момент заключения сделки в апреле 2020 года.

На новостях о вакцинах котировки барреля выросли, но спрос пока далек от докризисных уровней и восстановление происходит медленней, чем ожидалось ранее. Поэтому в случае нарастания негативных факторов — ужесточения и расширения карантинов, рост производства нефти может очередной раз обрушить рынок.
Как пишет издание,  вполне вероятно, что страны ОПЕК+ не будут принимать никаких судьбоносных решений на предстоящей встрече, отложив их на конец января, просто подождав, как будет развиваться ситуация на рынке в начале года.

«Терминал» писал, Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. «Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке«, — сказали они.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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