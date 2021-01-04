«Нафтогаз» хоче виставити на біржу від 15% видобутого газу

НАК «Нафтогаз України» виступив із ініціативою виставляти для продажу на товарних біржах не менше 15% видобутого газу.

Про це пише пресслужба НАК.

«Розрахунок 15% обсягів здійснюється без врахування ресурсу газу, що реалізується в межах спеціальних обов’язків на виконання статті 11 Закону України «Про ринок природного газу». АМКУ схвалив пропозиції Нафтогазу, тож після завершення процесу концентрації компанія почне в обов’язковому порядку продавати частку газу ще до початку видобутку вуглеводнів на Юзівській ділянці», — йдеться у повідомленні.

«Згідно з європейською практикою, навіть якщо 10% від видобутку продається на біржі, це дозволяє забезпечити належний рівень конкуренції на ринку. Ми запропонували підвищені зобов’язання у 15% ресурсу власного видобутку. Це однозначний сигнал для всіх гравців, що український ринок газу розвивається на принципах прозорості. Нафтогаз залишається важливою рушійною силою цього процесу. Наша мета — висококонкурентний цивілізований ринок газу, переваги якого відчує кожен, хто купує газ оптом чи вроздріб», — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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