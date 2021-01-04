Оператор ГТС України запустив тестову версію Платформи прозорості

Обновлено: Январь 04, 2021. Тэги: ,

Оператор ГТС України запустив тестову версію Платформи прозорості

Оператор ГТС України (ОГТСУ) запустив анонсовану на початку грудня тестову версію Платформи прозорості.

Цей сервіс дозволяє замовникам послуг транспортування та усім зацікавленим особам отримати доступ до агрегованої інформації про фізичні й комерційні потоки газу через міждержавні точки з’єднання та ПСГ, замовлені потужності, видобуток і споживання природного газу, небаланси та інші показники діяльності ГТС.

На Платформі прозорості відбуватиметься оперативне оновлення даних.

«Відповідно до європейських вимог і практик ОГТСУ підтримує принцип відкритого доступу та прозорого висвітлення інформації про функціонування ринку природного газу в Україні. Ми й надалі працюватимемо над розробкою нових сервісів, врахуємо усі побажання щодо вдосконалення роботи вже запущених», – прокоментував комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

Читайте в «Терміналі», ОГТСУ впроваджує механізм контролю за використанням тарифних коштів облгазів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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