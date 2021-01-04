Оператор ГТС України запустив тестову версію Платформи прозорості

Оператор ГТС України (ОГТСУ) запустив анонсовану на початку грудня тестову версію Платформи прозорості.
Цей сервіс дозволяє замовникам послуг транспортування та усім зацікавленим особам отримати доступ до агрегованої інформації про фізичні й комерційні потоки газу через міждержавні точки з’єднання та ПСГ, замовлені потужності, видобуток і споживання природного газу, небаланси та інші показники діяльності ГТС.
На Платформі прозорості відбуватиметься оперативне оновлення даних.
«Відповідно до європейських вимог і практик ОГТСУ підтримує принцип відкритого доступу та прозорого висвітлення інформації про функціонування ринку природного газу в Україні. Ми й надалі працюватимемо над розробкою нових сервісів, врахуємо усі побажання щодо вдосконалення роботи вже запущених», – прокоментував комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.
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