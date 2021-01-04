С 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию

Обновлено: Январь 04, 2021. Тэги: , ,

С 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию

«Газпром» 1 января начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту — через Турцию и Болгарию.

Об этом говорится в сообщении холдинга, пишет ТАСС.

Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток», далее по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

Утром 1 января президент Сербии Александар Вучич запустил газопровод «Балканский поток» в Сербии. Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года «Турецкого потока», по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность — 13,9 млрд куб. м газа в год.

 Сейчас с помощью «Турецкого потока» российский газ получают шесть стран Европы — Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

«Терминал» писал, Газпром увеличил в четыре раза бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в конце 2020 года, свидетельствуют данные аукционной платформы Regional Booking Platform.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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