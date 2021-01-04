У Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США

Хорватський термінал скрапленого природного газу на острові Крк почав свою роботу з поставкою першого газу із США.

Про це повідомляє tportal i Reuters.

Перший танкер зі скрапленим газом прибув на острів 1 січня 2021 року.

«Танкер СПГ Tristar Ruby прибув зі 143 000 кубометрами газу, що дає старт комерційному використанню терміналу», — повідомив директор керуючої компанії LNG Hrvatska.

До цього протягом одного місяця термінал працював у тестовому режимі.

Плавучий термінал на острові Крк має потужність 2,6 млрд кубометрів газу на рік. Його потужності на наступні 3 роки вже розпродані повністю, до 2027 року — на 80%, а до 2035 року — 50%.

Будівництво терміналу на острові обговорювалося понад 20 років. Спершу планували, що він буде розташований на суші, але через спротив місцевих мешканців та екоактивістів у підсумку спорудили плавучий термінал.

Раніше «Термінал» писав, керівник ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон відзначив зростання можливостей для українських трейдерів газу на тлі запланованого на початок 2021 року запуску роботи плавучого LNG-терміналу на острові Крк в Хорватії.