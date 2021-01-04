У Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США

Обновлено: Январь 04, 2021. Тэги: , , ,

У Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США

Хорватський термінал скрапленого природного газу на острові Крк почав свою роботу з поставкою першого газу із США.

Про це повідомляє tportal i Reuters.

Перший танкер зі скрапленим газом прибув на острів 1 січня 2021 року.

«Танкер СПГ Tristar Ruby прибув зі 143 000 кубометрами газу, що дає старт комерційному використанню терміналу», — повідомив директор керуючої компанії LNG Hrvatska.

До цього протягом одного місяця термінал працював у тестовому режимі.

Плавучий термінал на острові Крк має потужність 2,6 млрд кубометрів газу на рік. Його потужності на наступні 3 роки вже розпродані повністю, до 2027 року — на 80%, а до 2035 року — 50%.

Будівництво терміналу на острові обговорювалося понад 20 років. Спершу планували, що він буде розташований на суші, але через спротив місцевих мешканців та екоактивістів у підсумку спорудили плавучий термінал.

Раніше «Термінал» писав, керівник ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон відзначив зростання можливостей для українських трейдерів газу на тлі запланованого на початок 2021 року запуску роботи плавучого LNG-терміналу на острові Крк в Хорватії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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