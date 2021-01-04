Укренерго підписало договори про аварійну допомогу з Бєленерго

Обновлено: Январь 04, 2021. Тэги: , ,

Укренерго підписало договори про аварійну допомогу з Бєленерго

НЕК «Укренерго» та державне виробниче об’єднання (ДВО) «Бєленерго», що виконує функції оператора системи передачі Республіки Білорусь, підписали нові договори про постачання електроенергії в рамках надання/отримання аварійної допомоги в режимі паралельної роботи ОЕС України та ОЕС Білорусі. 

Підписання відбулося 30 грудня 2020 року в межах виконання плану заходів щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час 27-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, зокрема, щодо продовження взаємодії з питань надання аварійної взаємодопомоги в умовах паралельної роботи між енергосистемами України та Республіки Білорусь, пише пресслужба Укренерго.

Укладені оновлені договори між НЕК «Укренерго» та ДВО «Бєленерго» розпочинають свою дію з 1 січня 2021 року, передбачають порядок формування ціни на електроенергію аварійної допомоги з урахуванням діючих національних законодавств країн та враховують структурні зміни які відбулися в компаніях протягом останнього часу.

Відповідно до умов договорів, аварійна допомога здійснюється у разі виникнення або загрози виникнення аварійних ситуацій, які можуть спричинити зменшення обсягів споживання або тимчасове припинення електропостачання споживачам.

Нагадаємо, що співпраця між НЕК «Укренерго» та ДВО «Бєленерго» щодо укладання договорів про надання/отримання аварійної взаємодопомоги в режимі паралельної роботи енергосистем України та Республіки Білорусь триває з 2017 року, результатом якої стало підписання 15 вересня 2017 року відповідних договорів. Протягом терміну дії зазначених договорів випадків надання/отримання аварійної допомоги між ОЕС України та ОЕС Білорусі не було.

Читайте в «Терміналі» також, Національна енергетична компанія Укренерго розпочала реконструкцію повітряної лінії електроепередач (ЛЕП) 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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