2021-01-05: Цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерс на с поставкой в марте вырос на 0,16%, достигнув отметки 51,17 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 3,42 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов во вторник, пишет «»Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в феврале торгуются по цене 47,75 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,27%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 47,19 долл. и сопротивление — на 49,83 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,15% и торгуется на отметке 89,707 долл.