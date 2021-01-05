Ціна газу для населення від держкомпанії буде найменшою — Зеленський

Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».



Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області.

«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. Нафтогаз має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

«Попри те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у Нафтогазу сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників», — сказав президент.

На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ суттєво відрізняються.

Володимир Зеленський також закликав представників влади на місцях роз’яснювати людям, як можна зекономити на платіжках за газ, зокрема обираючи державного постачальника, а також користуючись послугами державного Ощадбанку для зміни постачальника газу та проведення розрахунків.

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