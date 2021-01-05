Ціна газу для населення від держкомпанії буде найменшою — Зеленський

Обновлено: Январь 05, 2021. Тэги: , ,

Ціна газу для населення від держкомпанії буде найменшою — Зеленський

Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області.

«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. Нафтогаз має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

«Попри те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у Нафтогазу сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників», — сказав президент.

На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ суттєво відрізняються.

Володимир Зеленський також закликав представників влади на місцях роз’яснювати людям, як можна зекономити на платіжках за газ, зокрема обираючи державного постачальника, а також користуючись послугами державного Ощадбанку для зміни постачальника газу та проведення розрахунків.

 Читайте також в»Терміналі», НАК «Нафтогаз України» виступив із ініціативою виставляти для продажу на товарних біржах не менше 15% видобутого газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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