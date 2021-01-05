Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України в листопаді 2020 року

Обновлено: Январь 05, 2021. Тэги: ,

Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України в листопаді 2020 року

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в листопаді 2020 року, становить 8 209 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

Повідомляє Оператор ГТС України.

Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.

Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.

Паспорти якості та теплота згоряння. Зведення по областях за грудень 2020 року:

№ пп Область Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3
1 Вінницька 8 212 9 097
2 Волинська 8 221 9 106
3 Дніпропетровська 8 231 9 124
4 Донецька 8 201 9 090
5 Житомирська 8 219 9 101
6 Закарпатська 8 201 9 091
7 Запорізька 8 313 9 211
8 Івано-Франківська 8 272 9 163
9 Київська 8 216 9 097
10 Кіровоградська 8 195 9 081
11 Луганська 8 204 9 094
12 Львівська 8 178 9 063
13 Миколаївська 7 952 8 814
14 Одеська 8 205 9 096
15 Полтавська 8 214 9 097
16 Рівненська 8 220 9 101
17 Сумська 8 243 9 131
18 Тернопільська 8 212 9 098
19 Харківська 8 257 9 147
20 Херсонська 8 197 9 089
21 Хмельницька 8 208 9 089
22 Черкаська 8 202 9 091
23 Чернівецька 8 205 9 093
24 Чернігівська 8 236 9 121

Раніше Термінал писав, що якщо газ горить червоним и погано гріє, то справа не в якості, — роз’яснення Нафтогазу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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