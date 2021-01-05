Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України в листопаді 2020 року

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в листопаді 2020 року, становить 8 209 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Повідомляє Оператор ГТС України.
Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.
Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
Паспорти якості та теплота згоряння. Зведення по областях за грудень 2020 року:
|№ пп
|Область
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 212
|9 097
|2
|Волинська
|8 221
|9 106
|3
|Дніпропетровська
|8 231
|9 124
|4
|Донецька
|8 201
|9 090
|5
|Житомирська
|8 219
|9 101
|6
|Закарпатська
|8 201
|9 091
|7
|Запорізька
|8 313
|9 211
|8
|Івано-Франківська
|8 272
|9 163
|9
|Київська
|8 216
|9 097
|10
|Кіровоградська
|8 195
|9 081
|11
|Луганська
|8 204
|9 094
|12
|Львівська
|8 178
|9 063
|13
|Миколаївська
|7 952
|8 814
|14
|Одеська
|8 205
|9 096
|15
|Полтавська
|8 214
|9 097
|16
|Рівненська
|8 220
|9 101
|17
|Сумська
|8 243
|9 131
|18
|Тернопільська
|8 212
|9 098
|19
|Харківська
|8 257
|9 147
|20
|Херсонська
|8 197
|9 089
|21
|Хмельницька
|8 208
|9 089
|22
|Черкаська
|8 202
|9 091
|23
|Чернівецька
|8 205
|9 093
|24
|Чернігівська
|8 236
|9 121
Раніше Термінал писав, що якщо газ горить червоним и погано гріє, то справа не в якості, — роз’яснення Нафтогазу.