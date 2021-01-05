Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України в листопаді 2020 року

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в листопаді 2020 року, становить 8 209 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

Повідомляє Оператор ГТС України.

Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.

Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.

Паспорти якості та теплота згоряння. Зведення по областях за грудень 2020 року:

№ пп Область Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3 1 Вінницька 8 212 9 097 2 Волинська 8 221 9 106 3 Дніпропетровська 8 231 9 124 4 Донецька 8 201 9 090 5 Житомирська 8 219 9 101 6 Закарпатська 8 201 9 091 7 Запорізька 8 313 9 211 8 Івано-Франківська 8 272 9 163 9 Київська 8 216 9 097 10 Кіровоградська 8 195 9 081 11 Луганська 8 204 9 094 12 Львівська 8 178 9 063 13 Миколаївська 7 952 8 814 14 Одеська 8 205 9 096 15 Полтавська 8 214 9 097 16 Рівненська 8 220 9 101 17 Сумська 8 243 9 131 18 Тернопільська 8 212 9 098 19 Харківська 8 257 9 147 20 Херсонська 8 197 9 089 21 Хмельницька 8 208 9 089 22 Черкаська 8 202 9 091 23 Чернівецька 8 205 9 093 24 Чернігівська 8 236 9 121

Раніше Термінал писав, що якщо газ горить червоним и погано гріє, то справа не в якості, — роз’яснення Нафтогазу.