Срок эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС продлен

04 января 2021 года в режиме онлайн конференции состоялось заседание Коллегии Госатомрегулирования касательно продления эксплуатации энергоблока №5 ОП ЗАЭС в сверхпроектний срок по результатам периодической переоценки безопасности.

Информирует ЗАЄС.

С докладом о готовности энергоблока №5 ОП ЗАЭС к продлению срока эксплуатации выступил вр.и.о. генерального директора Запорожской АЭС Юрий Кульба. Он доложил о выполнении комплекса работ по оценке технического состояния оборудования, повышению и переоценке безопасности, замене оборудования, отработавшего свой ресурс.

Результаты Государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС представил начальник отдела анализа прочности и надежности ядерных установок Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Олег Зеленый.

Были рассмотрены и результаты проверки состояния выполнения мероприятий, которые на время проведения инспекционного обследования ОП ЗАЭС (09-13 ноября 2020 года) были незавершенными. О состоянии дел доложил начальник Инспекции по ядерной безопасности на Запорожской АЭС (на правах самостоятельного отдела) Ростислав Барановский.

Заместитель директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок — начальник отдела лицензирования действующих ядерных установок Валерий Бугай очертил состояние выполнения работ по подготовке энергоблока №5 ОП ЗАЭС к долгосрочной эксплуатации.

К онлайн конференции присоединились представители Минэнерго, Минэкологии, Госатомрегулирования, ГНТЦ ЯРБ, ГСЧС, специалисты Компании и Запорожской АЭС.

По результатам обсуждения члены Коллегии поддержали предложение одобрить Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №5 ОП ЗАЭС и установить дату следующей периодической переоценки безопасности энергоблока — 27 мая 2030 года.

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