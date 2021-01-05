Срок эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС продлен

Обновлено: Январь 05, 2021. Тэги: ,

Срок эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС продлен

04 января 2021 года в режиме онлайн конференции состоялось заседание Коллегии Госатомрегулирования касательно продления эксплуатации энергоблока №5 ОП ЗАЭС в сверхпроектний срок по результатам периодической переоценки безопасности.

Информирует ЗАЄС.

С докладом о готовности энергоблока №5 ОП ЗАЭС к продлению срока эксплуатации выступил вр.и.о. генерального директора Запорожской АЭС Юрий Кульба. Он доложил о выполнении комплекса работ по оценке технического состояния оборудования, повышению и переоценке безопасности, замене оборудования, отработавшего свой ресурс.

Результаты Государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС представил начальник отдела анализа прочности и надежности ядерных установок Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Олег Зеленый.

Были рассмотрены и результаты проверки состояния выполнения мероприятий, которые на время проведения инспекционного обследования ОП ЗАЭС (09-13 ноября 2020 года) были незавершенными. О состоянии дел доложил начальник Инспекции по ядерной безопасности на Запорожской АЭС (на правах самостоятельного отдела) Ростислав Барановский.

Заместитель директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок — начальник отдела лицензирования действующих ядерных установок Валерий Бугай очертил состояние выполнения работ по подготовке энергоблока №5 ОП ЗАЭС к долгосрочной эксплуатации.

К онлайн конференции присоединились представители Минэнерго, Минэкологии, Госатомрегулирования, ГНТЦ ЯРБ, ГСЧС, специалисты Компании и Запорожской АЭС.

По результатам обсуждения члены Коллегии поддержали предложение одобрить Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №5 ОП ЗАЭС и установить дату следующей периодической переоценки безопасности энергоблока — 27 мая 2030 года.

Читайте в Терминале: 6 из 15 энергоблоков АЭС получили лицензии на продление срока службы получили.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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