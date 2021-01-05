УЕБ вітає ініціативу щодо збільшення обсягів реалізації газу внутрішнього видобутку на біржі

Обновлено: Январь 05, 2021. Тэги: , ,

УЕБ вітає ініціативу щодо збільшення обсягів реалізації газу внутрішнього видобутку на біржі

30 грудня НАК «Нафтогаз України» виступив з ініціативою продажу 15% газу власного видобутку на біржі з метою контролю стану конкуренції на ринку газу України. Практика підтримки ліквідності газових ринків як інструмент відкриття оптових ринків для посилення конкуренції та як інструмент антимонопольного регулювання є досить поширеною у європейських країнах. Міжнародний досвід запровадження державних програм, що передбачають зобов’язання реалізації природного газу на біржах (Gas Release Programs, GRPs) показує, що конкурентний продаж природного газу внутрішнього видобутку дозволяє збалансувати попит та пропозицію на ринку і стабілізувати ціни.

Наголошує Українська енергетична біржа.

За результатами біржових торгів природним газом на УЕБ у 2020 році реалізовано 2,5 млрд. куб. м природного газу, що у 6 разів більше, ніж 2019 року. Зростанню обсягів реалізації, зокрема, сприяло збільшення кількості учасників біржових торгів. Компанія із структури НАК «Нафтогаз України» — ТОВ «ГПК «Нафтогаз Трейдинг» — з липня 2019 року є активним ініціатором торгових сесій та відіграє важливу роль у зростанні ліквідності на УЕБ. Також запущено короткостроковий ринок, де здійснюється торгівля на внутрішньодобовому ринку, а також на ринку «на добу наперед». Торгові системи УЕБ показали свою ефективність та надійність у супроводженні торгових сесій різного рівня навантаження за кількістю, активністю учасників, об’ємами ресурсу тощо.

«Щодня ми працюємо над формуванням біржового ринку за європейськими стандартами, що відповідають принципам відкритості, прозорості та розвитку конкуренції. Торгові системи УЕБ відповідають встановленим технічним і технологічним вимогам, що засвідчено міжнародними сертифікатами якості. Довіра учасників ринку до УЕБ підтверджується динамічно зростаючими обсягами торгів. Загалом, подальше збільшення обсягів реалізації НАК «Нафтогаз України» на біржі однозначно дасть позитивний ефект для українського ринку природного газу» — підкреслює Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Раніше Термінал писав, що УЕБ запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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