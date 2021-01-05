УЕБ вітає ініціативу щодо збільшення обсягів реалізації газу внутрішнього видобутку на біржі

30 грудня НАК «Нафтогаз України» виступив з ініціативою продажу 15% газу власного видобутку на біржі з метою контролю стану конкуренції на ринку газу України. Практика підтримки ліквідності газових ринків як інструмент відкриття оптових ринків для посилення конкуренції та як інструмент антимонопольного регулювання є досить поширеною у європейських країнах. Міжнародний досвід запровадження державних програм, що передбачають зобов’язання реалізації природного газу на біржах (Gas Release Programs, GRPs) показує, що конкурентний продаж природного газу внутрішнього видобутку дозволяє збалансувати попит та пропозицію на ринку і стабілізувати ціни.

Наголошує Українська енергетична біржа.

За результатами біржових торгів природним газом на УЕБ у 2020 році реалізовано 2,5 млрд. куб. м природного газу, що у 6 разів більше, ніж 2019 року. Зростанню обсягів реалізації, зокрема, сприяло збільшення кількості учасників біржових торгів. Компанія із структури НАК «Нафтогаз України» — ТОВ «ГПК «Нафтогаз Трейдинг» — з липня 2019 року є активним ініціатором торгових сесій та відіграє важливу роль у зростанні ліквідності на УЕБ. Також запущено короткостроковий ринок, де здійснюється торгівля на внутрішньодобовому ринку, а також на ринку «на добу наперед». Торгові системи УЕБ показали свою ефективність та надійність у супроводженні торгових сесій різного рівня навантаження за кількістю, активністю учасників, об’ємами ресурсу тощо.

«Щодня ми працюємо над формуванням біржового ринку за європейськими стандартами, що відповідають принципам відкритості, прозорості та розвитку конкуренції. Торгові системи УЕБ відповідають встановленим технічним і технологічним вимогам, що засвідчено міжнародними сертифікатами якості. Довіра учасників ринку до УЕБ підтверджується динамічно зростаючими обсягами торгів. Загалом, подальше збільшення обсягів реалізації НАК «Нафтогаз України» на біржі однозначно дасть позитивний ефект для українського ринку природного газу» — підкреслює Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Раніше Термінал писав, що УЕБ запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед».