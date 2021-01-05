Україна починає моніторити викиди парникових газів

З 1 січня 2021 в Україні почала діяти система моніторингу звітності та верифікації парникових викидів.

Введення в дію закону «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» є частиною Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів (від 25 жовтня 2017 року), написав на сторінці у Фейсбук голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«Україна починає моніторинг за викидами парникових газів на промислових установках. З 1 січня 2021 року набирає чинності закон «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Ухвалення цього документу є передумовою для здійснення заходів з боротьби зі зміною клімату, заснованих на досвіді ЄС», — написав він.

Закон створює засади для існування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів. І дозволить отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок, забезпечити контроль за викидами, мати змогу їх обмежувати, впровадити обов’язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються.

Держекоінспекція має перевіряти дані у звітах про викиди та планах моніторингу.

Впродовж 3 місяців після подачі таких документів посадовими особами підприємств інспекція може ініціювати позапланову перевірку. Під час такої перевірки перевіряється правдивість інформації, вказаної у звітах чи планах.

«Термінал» писав, Міненерго розпочало роботу над механізмами впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), який був прийнятий Україною в 2017 р., ще до початку роботи нового ринку електричної енергії.

