Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі

У понеділок, 4 січня, з Білорусі в об’єднану енергосистему (ОЕС) України було імпортовано 150 МВт-год електроенергії.
Імпорт з Росії, Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії не здійснювався, пише пресслужба Укренерго.
Також в понеділок 4 січня було імпортовано 30 МВт-год електроенергії зі Словаччини в «Бурштинський енергоострів».
Уряд скасував пільгові 100 кВт-год. для населення у І кварталі 2021 року. Ця зміна діятиме з 1 січня 2021 року. При цьому ДП «Енергоатом» продаватиме електроенергію Гарантованому покупцю за двосторонніми договорами на електронних аукціонах за ціною 150 грн за 1 МВт-год.
Також, до 25 січня 2020 року Міністерство енергетики має подати на розгляд Уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України. «Оновлення балансу має показати усім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу», — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.