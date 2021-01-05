В Чехии введен в действие газопровод, соединяющий страну с немецким EUGAL

Чешская компания NET4GAS объявила о введении в действие 150-километрового газопровода Capacity4Gas, который соединил чешскую систему газопроводов с германским EUGAL.

Стоимость проекта составила 540 миллионов евро, сообщается на сайте NET4GAS.

«Компания NET4GAS информирует о том, что начата эксплуатация нового 150-километрового газопровода высокого давления, построенного в рамках проекта Capacity4Gas. Второй и последний этап Capacity4Gas таким образом был успешно реализован. Реализация проекта одновременно повышает стратегическую роль Чехии в системе международного транзита газа, в том числе, принимая во внимание возможную будущую переправку обновляемых источников энергии», — говорится в сообщении.

Немецкий газопровод Eugal (European Gas Pipeline Link) предназначен для приема в будущем газа «Северного потока 2″. Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года, она временно транспортирует часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу «Северный поток». После ввода второй нитки пропускная способность Eugal достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Новая газовая инфраструктура также обеспечит соединение чешской системы газопроводов с запланированными немецкими терминалами для сжиженного природного газа.

Новый газопровод проходит в западной части Чехии, по территории Пльзеньского и Устецкого краев, его пропускная годовая способность составляет до 27,5 миллиарда кубометров газа.

Ранее»Терминал» писал, Европейский газотранспортный оператор Gascade объявил аукцион на газ для первичного заполнения второй нитки газопровода Eugal, который является наземным продолжением «Северного потока 2″. Об этом говорится в сообщении оператора.