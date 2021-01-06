2021-01-06: Нефть Brent торгуется возле $53 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 53,89 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,54%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,03 доллара за баррель, прибавив 0,20%.

Цены на нефть в среду выросли после того, как страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое сначала составит — до 7,125 млн баррелей в сутки.

«Investing.com» пишет, что котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в феврале торгуются по цене 50,15 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,44%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 47,18 долл. и сопротивление — на 50,25 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,13% и торгуется на отметке 89,523 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в марте вырос на 0,73%, достигнув отметки 53,99 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 3,84 долл. за баррель.