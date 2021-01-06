Газпром с начала года снизил транзит через Украину более чем на четверть

Обновлено: Январь 06, 2021. Тэги: , , , ,

Газпром с начала года снизил транзит через Украину более чем на четверть

Российский «Газпром» в начале 2021 года снизил транзит газа через Украину на 27,8% — с около 180 млн куб. м в сутки в конце декабря до около 130 млн куб. м в сутки в начале января.

Об этом написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

«Газпром снизил транзит газа через Украину с около 180 млн в сутки (конец декабря) до около 130 млн в сутки (начало января). Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома», — сообщил Макогон.

Напомним, по данным ОГТСУ, в 2020 году транзит газа в Европу украинской ГТС составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем годом ранее. По данным компании, Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, забронировав при этом на 2020 год больше мощностей, чем использовал.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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