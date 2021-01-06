Газпром с начала года снизил транзит через Украину более чем на четверть

Российский «Газпром» в начале 2021 года снизил транзит газа через Украину на 27,8% — с около 180 млн куб. м в сутки в конце декабря до около 130 млн куб. м в сутки в начале января.

Об этом написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

«Газпром снизил транзит газа через Украину с около 180 млн в сутки (конец декабря) до около 130 млн в сутки (начало января). Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках Газпрома», — сообщил Макогон.

Напомним, по данным ОГТСУ, в 2020 году транзит газа в Европу украинской ГТС составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем годом ранее. По данным компании, Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, забронировав при этом на 2020 год больше мощностей, чем использовал.