НКРЕКП перенесла розгляд питання спрямування кредитів Укренерго на 13 січня

НКРЕКП перенесла прийняття рішення про спрямування кредитних коштів, які має отримати НЕК «Укренерго» від державних банків, на погашення боргів перед різними видами генерації.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Регулятора, яке відбулося 6 січня.

«Перенести розгляд питання про прийняття рішення НКРЕКП щодо врегулювання заборгованості на ринку електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

НКРЕКП перенесла прийняття рішення про спрямування кредитних коштів, які має отримати НЕК «Укренерго» від державних банків, на погашення боргів перед різними видами генерації: перед виробниками за «зеленим» тарифом та НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго».

За результатами цього засідання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, будуть оформлені постановами, оприлюднені на офіційному вебсайті та в «Інформаційному бюлетені» НКРЕКП.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП на 2021 рік змінила ставки на приєднання до електромереж.