НКРЕКП перенесла розгляд питання спрямування кредитів Укренерго на 13 січня

Обновлено: Январь 06, 2021. Тэги: , , , ,

НКРЕКП перенесла розгляд питання спрямування кредитів Укренерго на 13 січня

НКРЕКП перенесла прийняття рішення про спрямування кредитних коштів, які має отримати НЕК «Укренерго» від державних банків, на погашення боргів перед різними видами генерації.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Регулятора, яке відбулося 6 січня.

«Перенести розгляд питання про прийняття рішення НКРЕКП щодо врегулювання заборгованості на ринку електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

НКРЕКП перенесла прийняття рішення про спрямування кредитних коштів, які має отримати НЕК «Укренерго» від державних банків, на погашення боргів перед різними видами генерації: перед виробниками за «зеленим» тарифом  та НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго».

За результатами цього засідання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, будуть оформлені постановами, оприлюднені на офіційному вебсайті та в «Інформаційному бюлетені» НКРЕКП.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП на 2021 рік змінила ставки на приєднання до електромереж.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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