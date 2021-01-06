Третина газу в українських газосховищах належить іноземним компаніям

Обновлено: Январь 06, 2021. Тэги: , , , ,

Третина газу в українських газосховищах належить іноземним компаніям

Оператор газосховищ України успішно завершив перший рік самостійної роботи після анбандлінгу. На початок 2021 року вітчизняні ПСГ були наповнені до 23,5  млрд куб. м газу* – це найвищий показник на початок нового року за останнє десятиріччя. З них 7,7 млрд куб. м належать іноземним компаніям з 24 країн.

Інформує Укртрансгаз.

Відбір газу з ПСГ

У жовтні-грудні минулого року з українських ПСГ відібрано 4,6 млрд куб. м газу, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Усього протягом 2020-го рівень відбору склав 7,8 млрд куб. м газу.

Запас природного газу в ПСГ

Станом на 01.01.2021 запас природного газу у підземних газосховищах становить 23,5* млрд куб. м газу. Це на 25% перевищує показники минулого року.

Використання послуг «Митний склад» та «short haul»

Станом на 01.01.2021 іноземні трейдери зберігають в режимі «Митний склад» 7,7 млрд куб. м газу. Це в 3,8 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 4,7 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 0,9 млрд куб. м, що в 3,1 рази більше, ніж у 2020 році. З них обсяг газу, переданого до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,5 млрд куб. м.

 Замовники послуг зберігання газу

Оператор газосховищ України завершив 2020 рік, маючи договірні відносини з 848 компаніями (на початок 2020 року — 651 компанія). При цьому кількість замовників-нерезидентів протягом 2020-го подвоїлися – до 90 компаній з 24 іноземних країн. На початку 2020 року в Україні свій газ зберігали представники 14 іноземних держав.

Раніше Термінал писав, що клієнти «Укртрансгазу» онлайн відстежуватимуть вільні потужності ПСГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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