Укренерго підписало три кредитних договори для погашення заборгованості перед Гарантованим покупцем

Укренерго підписало три кредитних договори з державними банками на 10,25 млрд грн для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець». Заборгованість утворилася протягом восьми місяців 2020 року через відсутність в структурі тарифу на передачу достатнього обсягу коштів для фінансування покладених на Укренерго спеціальних обов’язків (ПСО). Договори укладені з трьома державними банками: АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк».

Повідомляє Укренерго.

«Кредити від «Ощадбанку», «Укрексімбанку» та «Укргазбанку» дозволять Укренерго в короткий термін покращити ситуацію із виконанням ПСО, а відповідно і стабілізувати своє фінансове становище. Адже основна причина негативного фінансового результату Укренерго у 2020 році — саме нестача коштів на розрахунки з «Гарантованим покупцем». Водночас розстрочення виплат по кредитам дозволить розтягнути в часі фінансове навантаження на учасників ринку, що сплачують тариф на передачу», — зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Раніше Термінал писав, що Гарантований покупець виставляє на аукцион зелену електроенергію, що буде вироблена у 2021 році.