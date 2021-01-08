2021-01-08: Цена Brent превысила $54 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении в стране на прошлой неделе — на 8 млн баррелей, пишет «Investing.com».

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США. По прогнозам NBC, Associated Press и ряда других СМИ, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 9:39 мск в пятницу составляет $54,76 за баррель, что на $0,38 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,08 (0,2%) — до $54,38 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,33 (0,65%) — до $51,16 за баррель. Накануне фьючерсы поднялись в цене — до $50,83 за баррель.