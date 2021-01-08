Автотрансформатор HYUNDAI буде встановлено на підстанції «Мукачеве»

На підстанцію 400 кВ «Мукачеве» у західному регіоні поставлено нові чотири фази автотрансформатора (АТ-3) від південнокорейської компанії HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.

Це перший автотрансформатор іноземного виробництва, який буде встановлений на підстанції Укренерго.Наразі всі працюючі на підстанціях Укренерго автотрансформатори – виробництва ПрАТ «Запоріжтрансформатор», пише пресслужба компанії.

Три фази та одна резервна нового АТ-3 потужністю 133 МВА кожна напругою 400/220 кВ від Hyundai відповідають вимогам міжнародних стандартів IEC, ANSI, NEMA, CSA, AS, ES. Крім цього, особливість виготовлення обмотки АТ, дозволяє зменшити втрати електроенергії на вихрові струми, а також збільшити механічну міцність обмотки, зменшити товщину ізоляції та розміри магнітопроводу, що є додатковим елементом підвищення надійності роботи та безпеки обладнання.

Новий АТ-3 замінить старий, який експлуатується уже 54 роки і потребує заміни. Встановлення обладнання заплановане у 2021 році і здійснюватиметься під наглядом шеф-інженера виробника.

Новий АТ-3 від компанії HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO вироблений на заводі компанії в Болгарії і був придбаний за результатами відкритих торгів влітку 2019 року за 136,1 млн грн з послугою шеф-монтажу (1,5 млн грн без ПДВ). Тоді на тендер було подано п’ять тендерних пропозицій, з яких відповідали кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації лише пропозиції ТОВ «НМУ Електропівденмонтаж» та «ABS 200». За результатами тендера фактична вартість знизилась на 25% від очікуваної (184 млн грн). Крім того, за результатами проведених переговорів остаточна ціна обладнання склала 125,4 млн грн, що загалом дозволило зекономити майже 57,1 млн грн тарифних коштів.

Заміна автотрансформатора дозволить підвищити надійність електропостачання споживачів Закарпатського енерговузла, а також міждержавних зв’язків з країнами Європи, адже з підстанції відходять міждержавні ЛЕП до Угорщини, Румунії та Словаччини.

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