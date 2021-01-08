Автотрансформатор HYUNDAI буде встановлено на підстанції «Мукачеве»

Обновлено: Январь 08, 2021. Тэги: , ,

Автотрансформатор HYUNDAI буде встановлено на підстанції «Мукачеве»

На підстанцію 400 кВ «Мукачеве» у західному регіоні поставлено нові чотири фази автотрансформатора (АТ-3) від південнокорейської компанії HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.

Це перший автотрансформатор іноземного виробництва, який буде встановлений на підстанції Укренерго.Наразі всі працюючі на підстанціях Укренерго  автотрансформатори – виробництва ПрАТ «Запоріжтрансформатор», пише пресслужба компанії.

Три фази та одна резервна нового АТ-3 потужністю 133 МВА кожна напругою 400/220 кВ від Hyundai відповідають вимогам міжнародних стандартів IEC, ANSI, NEMA, CSA, AS, ES. Крім цього, особливість виготовлення обмотки АТ, дозволяє зменшити втрати електроенергії на вихрові струми, а також збільшити механічну міцність обмотки, зменшити товщину ізоляції та розміри магнітопроводу, що є додатковим елементом підвищення надійності роботи та безпеки обладнання.

Новий АТ-3 замінить старий, який експлуатується уже 54 роки і потребує заміни. Встановлення обладнання заплановане у 2021 році і здійснюватиметься під наглядом шеф-інженера виробника.

Новий АТ-3 від компанії HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO вироблений на заводі компанії в Болгарії і був придбаний за результатами відкритих торгів влітку 2019 року за 136,1 млн грн з послугою шеф-монтажу (1,5 млн грн без ПДВ). Тоді на тендер було подано п’ять тендерних пропозицій, з яких відповідали кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації лише пропозиції ТОВ «НМУ Електропівденмонтаж» та «ABS 200». За результатами тендера фактична вартість знизилась на 25% від очікуваної (184 млн грн). Крім того, за результатами проведених переговорів остаточна ціна обладнання склала 125,4 млн грн, що загалом дозволило зекономити майже 57,1 млн грн тарифних коштів.

Заміна автотрансформатора дозволить підвищити надійність електропостачання споживачів Закарпатського енерговузла, а також міждержавних зв’язків з країнами Європи, адже з підстанції відходять міждержавні ЛЕП до Угорщини, Румунії та Словаччини.

Читайте також в «Терміналі», Національна енергетична компанія Укренерго розпочала реконструкцію повітряної лінії електроепередач (ЛЕП) 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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