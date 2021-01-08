Цена на газ в Азии побила рекорд из-за резкого похолодания

Обновлено: Январь 08, 2021. Тэги: ,

Цена на газ в Азии побила рекорд из-за резкого похолодания

Спотовая цена на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии достигла нового исторического рекорда на фоне резкого похолодания в регионе и проблем с поставками топлива.

Япония, Южная Корея и Китай ищут на рынках дополнительные партии СПГ, поскольку в некоторых регионах запасы топлива упали до критического уровня, пишет АНГИ.

Азиатский спотовый индекс Platts JKM в четверг достиг рекордного уровня в $20,705 за mbtu ($739 за 1 тыс. куб. м), что является максимальным значением за все время его расчета с начала 2009 года сообщает Интерфакс. Предыдущий максимум в $20,2/mbtu зафиксирован 14 февраля 2014 года. Среди причин дефицита топлива называется недостаток судов-газовозов, проблемы на стороне производителей (таких как Малайзия), ограничение судоходства в Панамском канале (судам из Атлантики приходится огибать Южную Америку).

Однако эксперты предостерегают от излишнего оптимизма относительно продолжения ценового ралли. В конце февраля — начале марта в регион придет новая волна поставок из Атлантики с ростом судоходства через Панамский канал. Кроме того, по мере прекращения холодов и введением новых локдаунов в Японии может упасть спрос.

Отметим, в Пекине температура воздуха в среду упала до -18 градусов Цельсия, что является минимальным показателем за 20 лет.

Ранее «Терминал» писал, что в Азии отмечают аномальный рост стоимости СПГ. Цены на СПГ LNG-AS взлетели «в семь раз с мая до шестилетних максимумов, вызванных потерями производства в Австралии, Малайзии, Норвегии и Катаре в сочетании с ускорением использования в Китае, Индии и других странах».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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