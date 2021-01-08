Цена на газ в Азии побила рекорд из-за резкого похолодания

Спотовая цена на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии достигла нового исторического рекорда на фоне резкого похолодания в регионе и проблем с поставками топлива.

Япония, Южная Корея и Китай ищут на рынках дополнительные партии СПГ, поскольку в некоторых регионах запасы топлива упали до критического уровня, пишет АНГИ.

Азиатский спотовый индекс Platts JKM в четверг достиг рекордного уровня в $20,705 за mbtu ($739 за 1 тыс. куб. м), что является максимальным значением за все время его расчета с начала 2009 года сообщает Интерфакс. Предыдущий максимум в $20,2/mbtu зафиксирован 14 февраля 2014 года. Среди причин дефицита топлива называется недостаток судов-газовозов, проблемы на стороне производителей (таких как Малайзия), ограничение судоходства в Панамском канале (судам из Атлантики приходится огибать Южную Америку).

Однако эксперты предостерегают от излишнего оптимизма относительно продолжения ценового ралли. В конце февраля — начале марта в регион придет новая волна поставок из Атлантики с ростом судоходства через Панамский канал. Кроме того, по мере прекращения холодов и введением новых локдаунов в Японии может упасть спрос.

Отметим, в Пекине температура воздуха в среду упала до -18 градусов Цельсия, что является минимальным показателем за 20 лет.

Ранее «Терминал» писал, что в Азии отмечают аномальный рост стоимости СПГ. Цены на СПГ LNG-AS взлетели «в семь раз с мая до шестилетних максимумов, вызванных потерями производства в Австралии, Малайзии, Норвегии и Катаре в сочетании с ускорением использования в Китае, Индии и других странах».