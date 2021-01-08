Енергоатом судиться з ГарПоком за 4,512 млрд грн заборгованості

ДП НАЕК «Енергоатом» хоче у судовому порядку стягнути з ДП «Гарантований покупець» 4,512 млрд грн заборгованості.

Про це йдеться в ухвалі суду від 17 грудня 2020 р, яка опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Господарський суд Києва прийняв відповідну заяву «Енергоатома» та відкрив провадження 10 серпня 2020 р. Енергоатом (в особі відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг») просить суд стягнути із Гарантованого покупця 4,114 млрд грн основного боргу і 398,2 млн грн штрафних санкцій та інфляційних втрат. Третя особа, яка була долучена до розгляду і не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — ПрАТ НЕК «Укренерго».

Згідно з інформацією , Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує оплачувати «зелену» електроенергію. 6 січня 2021 року виробникам електроенергії з відновлювальних джерел перераховано 430 млн грн. Таким чином, підприємство сплатило понад 1,67 млрд грн за товарну продукція листопада, що становить 70,3 % від її загальної вартості.