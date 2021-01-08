Nord Stream 2 AG одобрил создание фонда в поддержку «Северного потока 2″

Nord Stream 2 AG приветствует планируемое создание Stiftung Klima- und Umweltschutz MV (Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбург-Передняя Померания) правительством земли Мекленбург-Передняя Померания.

Об этом заявили в операторе проекта, пишет АНГИ.

Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также, в рамках временной операционной деятельности, будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода «Северный поток 2″ для обеспечения надежных поставок природного газа. Последующая эксплуатация газотранспортной системы будет осуществляться через Nord Stream 2 AG».

Парламент земли (ландтаг) Мекленбург-Передняя Померания в четверг подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку «Северного потока 2″. Создание фонда одобрил также глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст. Фонд, в частности, намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении проекта.

«Северный поток 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.

«Терминал» писал, в правительстве ФРГ приняли к сведению сообщение о возможности создания регионального фонда в поддержку «Северного потока 2″, не комментируют действия земельных властей, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.