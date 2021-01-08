США допоможуть Україні з реформою енергосектору

Обновлено: Январь 08, 2021. Тэги: , , ,

США допоможуть Україні з реформою енергосектору

У Сполучених Штатах Америки підтвердили свої плани щодо допомоги Україні  відносно реформування енергетичного сектора на полях держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетки.

За даними відомства, перемовини з цього приводу вели тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін спільно з тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики Юрієм Вітренко.

 Діалог проходив в рамках спільної онлайн-зустрічі. Чиновниця, яка представляє позицію США, заявила, що Америка готова допомогти Україні досягти успіху в трансформації та модернізації енергетичного сектора.

«Термінал» писав, Міненерго провело консультації із представниками Енергетичного співтовариства та ЄБРР щодо оптимізації управління об’єктами ПЕК. Міненерго презентувало концепцію оптимізації управління об’єктами ПЕК, якою передбачена передача виробників та постачальників електроенергії / природного газу в управління Кабінету Міністрів та іншим ЦОВВ. Водночас права на управління оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») та оператора газотранспортної системи (АТ «Магістральні газопроводи України» і ТОВ «Оператор ГТС України») мають бути передані Міністерству енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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