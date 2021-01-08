США допоможуть Україні з реформою енергосектору

У Сполучених Штатах Америки підтвердили свої плани щодо допомоги Україні відносно реформування енергетичного сектора на полях держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетки.
За даними відомства, перемовини з цього приводу вели тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін спільно з тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики Юрієм Вітренко.
Діалог проходив в рамках спільної онлайн-зустрічі. Чиновниця, яка представляє позицію США, заявила, що Америка готова допомогти Україні досягти успіху в трансформації та модернізації енергетичного сектора.
«Термінал» писав, Міненерго провело консультації із представниками Енергетичного співтовариства та ЄБРР щодо оптимізації управління об’єктами ПЕК. Міненерго презентувало концепцію оптимізації управління об’єктами ПЕК, якою передбачена передача виробників та постачальників електроенергії / природного газу в управління Кабінету Міністрів та іншим ЦОВВ. Водночас права на управління оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») та оператора газотранспортної системи (АТ «Магістральні газопроводи України» і ТОВ «Оператор ГТС України») мають бути передані Міністерству енергетики.