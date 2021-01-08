Витренко: Население не защищено от манипуляций с ценами на газ

Министерство энергетики в результате мониторинга рынка газа обобщило проблемы на нем и пришло к выводу, что населения не защищено от манипуляций и стремительного роста цен, поскольку субсидии не являются эффективным механизмом госпомощи.

Об этом написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко в Facebook.

«Мы показали уязвимость потребителей к злоупотреблениям на этом рынке…Субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к злоупотреблениям на рынке газа, когда они платят цену выше справедливого рыночного уровня. Также субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к существенному и стремительному росту рыночной цены», — написал он.

По его словам, Минэнерго предложило вариант решения этой проблемы, пока он обрабатывается с другими министерствами.

«Начиная с понедельника (11 января 2021 — ред.) я буду более подробно информировать вас о прогрессе с решением этой проблемы», — отметил и.о. министра.

Ранее «Терминал» писал, что помочь населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, в частности газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области.