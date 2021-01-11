2021-01-11: Мировые цены на нефть колеблются

Обновлено: Январь 11, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-11: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 55,14 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:33, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,52%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,71 доллара за баррель, потеряв 1,01%.

Цены на нефть упали в понедельник из-за возобновившихся опасений по поводу глобального спроса на топливо на фоне жестких ограничений для противодействия распространению коронавируса в Европе и новых ограничений на передвижение в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после резкого роста там числа случаев заболевания, пишет Reuters.

Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара США, пишет «Investing.com».

«Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе», — отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение «бычьих» настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена. Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

«Хотя развитие ситуации с пандемией вызывает беспокойство, в последние несколько недель наблюдаются признаки того, что нефтяной рынок смотрит дальше, ожидая возможного улучшения ситуации благодаря вакцинам», — сказала Хари.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск в понедельник составляет $55,35 за баррель, что на $0,64 (1,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) — до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,40 (0,77%) — до $51,84 за баррель. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) — до $52,24 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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