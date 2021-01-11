2021-01-11: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 55,14 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:33, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,52%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,71 доллара за баррель, потеряв 1,01%.

Цены на нефть упали в понедельник из-за возобновившихся опасений по поводу глобального спроса на топливо на фоне жестких ограничений для противодействия распространению коронавируса в Европе и новых ограничений на передвижение в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после резкого роста там числа случаев заболевания, пишет Reuters.

Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара США, пишет «Investing.com».

«Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе», — отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение «бычьих» настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена. Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

«Хотя развитие ситуации с пандемией вызывает беспокойство, в последние несколько недель наблюдаются признаки того, что нефтяной рынок смотрит дальше, ожидая возможного улучшения ситуации благодаря вакцинам», — сказала Хари.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск в понедельник составляет $55,35 за баррель, что на $0,64 (1,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) — до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,40 (0,77%) — до $51,84 за баррель. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) — до $52,24 за баррель.