ГарПок продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію

Обновлено: Январь 11, 2021. Тэги: , , , ,

ГарПок продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію

Перший у 2021 році аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) завершився успішно – продано 100 % продукції, виставленої на торги.

Інформує ГарПок.

Аукціон відбувся 11 січня 2021 року на ТБ «Українська енергетична біржа» за ініціативи підприємства. Гарантований покупець запропонував до продажу понад як 42,5 тисячі МВт•год електроенергії з ВДЕ. Період постачання – 13–31 січня 2021 року.

 Базове навантаження та блочні позиції для денних годин доби у Гарантованого покупця придбали 12 компаній. Торги відбувалися на підвищення. Завдяки конкуренції вдалося досягти зростання ціни відносно стартової позиції до +25 %. Середньозважена ціна за всіма продуктами ≈ 1366 грн/МВт•год. За даними Оператора ринку, середньозважена ціна електроенергії в ОЕС України на 12 січня ≈ 1252 грн/МВт•год.

Раніше Термінал писав, що у 2020 році на УЕБ реалізовано енергоресурсів на 105 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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