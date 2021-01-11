ГарПок продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію

Перший у 2021 році аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) завершився успішно – продано 100 % продукції, виставленої на торги.

Інформує ГарПок.

Аукціон відбувся 11 січня 2021 року на ТБ «Українська енергетична біржа» за ініціативи підприємства. Гарантований покупець запропонував до продажу понад як 42,5 тисячі МВт•год електроенергії з ВДЕ. Період постачання – 13–31 січня 2021 року.

Базове навантаження та блочні позиції для денних годин доби у Гарантованого покупця придбали 12 компаній. Торги відбувалися на підвищення. Завдяки конкуренції вдалося досягти зростання ціни відносно стартової позиції до +25 %. Середньозважена ціна за всіма продуктами ≈ 1366 грн/МВт•год. За даними Оператора ринку, середньозважена ціна електроенергії в ОЕС України на 12 січня ≈ 1252 грн/МВт•год.

Раніше Термінал писав, що у 2020 році на УЕБ реалізовано енергоресурсів на 105 млрд грн.