ОГТСУ обмежила замовлення трейдерів на вивезення газу в режимі short-haul

Обновлено: Январь 11, 2021. Тэги: , , ,

ОГТСУ обмежила замовлення трейдерів на вивезення газу в режимі short-haul

Замовлення трейдерів на транспортування газу з України до ЄС на віртуальній точці з’єднання Україна-Польща є більшими, ніж спроможність газотранспортної системи на даний момент.

Про це написала пресслужба ОГТСУ.

Компанія була вимушена обмежити замовлення трейдерів на вивезення газу в режимі short-haul. Це ще раз підкреслює, що наявність віртуальних точок на всіх кордонах є в інтересах всього ринку Східної Європи і буде користуватися попитом.

При гарантованій потужності точки виходу 12,9 млн м3 на добу, замовлення на гарантованій основі склали 11,1 млн м3, ще близько 120 тис. м3 були дозамовлені на аукціонній платформі на добовій основі.

У той же час замовлення послуги short-haul у ці дні досягало 3 млн м3, що пов’язано зі зростанням попиту на природний газ в Європі у зв’язку з похолоданням. ОГТСУ може забезпечити фізичний потік в обсязі 12,9 млн м3. Відповідно, компанія пропорційно обмежила обсяги послуги short-haul для замовників послуг транспортування до близько 1,7 млн. м3.

Нагадаємо, що short-haul (або потужність з обмеженнями) відповідно до Кодексу ГТС є найбільш переривчастою послугою, яка може надаватися виключно у разі наявності технічної можливості у ОГТСУ. При цьому, тариф на цю послугу є найнижчим – у 2-3 рази нижче ніж при замовленні гарантованих потужностей. Особливість послуги short-haul є ризик того, що замовники можуть не отримати її у повному обсязі. У цьому разі послуга оплачується лише за фактичний обсяг  транспортування.

«Термінал» писав, Оператор газосховищ України успішно завершив перший рік самостійної роботи після анбандлінгу. На початок 2021 року вітчизняні ПСГ були наповнені до 23,5  млрд куб. м газу – це найвищий показник на початок нового року за останнє десятиріччя. З них 7,7 млрд куб. м належать іноземним компаніям з 24 країн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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