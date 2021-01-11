Уряд позбавив ще одних пільговиків знижки на електроенергію

Кабінет Міністрів позбавив жителів міст, які розташовані в 30 кілометровій зоні від АЕС, 30% знижки на електроенергію.



Підвищення тарифів на електрику стало неприємним «подарунком» під ялинку. Особливо для українців, які живуть поряд з АЕС в 30-кілометровій зоні — кабмін забрав у них 30%-ву знижку на електроенергію, йдеться у матеріалі Економічної Правди.

Компанія-постачальник електроенергії YASNO з посиланням на відповідну урядову постанову повідомила, що з 1 січня припиняє діяти також пільговий тариф для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних станцій.

Отже, після урядових змін наприкінці року тариф на електрику для населення по Україні зріс у 1,87 раза, а для мешканців 30-кілометрових зон – у 2,67 раза.

Пільги для українців в 30-кілометрових зонах АЕС закріплені в 12 статті закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Серед цих пільг прописане право на особливий тариф на електроенергію.

Регулювати пільговий тариф мав би закон «Про електроенергетику», однак він втратив чинність з середини 2019 року.

До грудня 2020 року люди мали пільги завдяки рішенню Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Утім з набуттям чинності нової постанови Кабміну пільгові тарифи припинили дію.

Після перехідного періоду ціноутворення регулюватиме закон «Про ринок електричної енергії», в якому також про пільги немає жодного слова.

В Україні наразі працює чотири атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. В 30-кілометрових зонах біля цих АЕС проживають сотні тисяч людей. Атомні станції будують подалі від великих населених пунктів, тому у 30-кілометрових зонах перебувають міста та села з відносно нечисельним населенням. Найбільше серед них – місто Нікополь, поблизу Запорізької АЕС (108 тисяч людей).

Уряд скасував пільгові 100 кВт-год. для населення у І кварталі 2021 року. Ця зміна діятиме з 1 січня 2021 року. При цьому ДП «Енергоатом» продаватиме електроенергію Гарантованому покупцю за двосторонніми договорами на електронних аукціонах за ціною 150 грн за 1 МВт-год.

Також, до 25 січня 2020 року Міністерство енергетики має подати на розгляд Уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України. «Оновлення балансу має показати усім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу», — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.