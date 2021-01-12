2021-01-12: Цены на нефть колеблются

Обновлено: Январь 12, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-12: Цены на нефть колеблются

Нефтяные цены опускаются сегодня на сигналах возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск составила $55,55 за баррель, что на $0,11 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 января эти контракты подешевели на $0,33 (0,6%) — до $55,66 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,19 за баррель, что на $0,06 (0,11%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,01 — до $52,25 за баррель, максимума с 21 февраля.

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

«Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, — отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. — Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз».

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США, сокращающее привлекательность вложений в сырьевые товары, номинированные в долларах.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14% в ходе торгов во вторник.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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