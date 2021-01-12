Цены на эталонные марки нефти достигли 11-месячного максимума

Котировки эталонных марок нефти 12 января достигли максимума с февраля 2020 года на надеждах о введении новых мер поддержки американской экономики.
Передает Интерфакс.
К 13:05 по Киеву мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (1,31%), до $56,39 за баррель.
Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,63 (1,21%), до $52,88 за баррель, что на $0,63 (1,21%) выше уровня предыдущих торгов.
Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы экономики объемом в «триллионы долларов». Конкретные предложения он обещал представить в четверг, 14 января.
В то же время, при текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.
«Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, — отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. — Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз».
Ранее Терминал писал , что страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте.