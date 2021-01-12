Цены на эталонные марки нефти достигли 11-месячного максимума

Обновлено: Январь 12, 2021. Тэги:

Цены на эталонные марки нефти достигли 11-месячного максимума

Котировки эталонных марок нефти 12 января достигли максимума с февраля 2020 года на надеждах о введении новых мер поддержки американской экономики.

Передает Интерфакс.

К 13:05 по Киеву мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (1,31%), до $56,39 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,63 (1,21%), до $52,88 за баррель, что на $0,63 (1,21%) выше уровня предыдущих торгов.

Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы экономики объемом в «триллионы долларов». Конкретные предложения он обещал представить в четверг, 14 января.

 Аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей — до минимальных с конца марта 2020 года 481,7 млн баррелей.

В то же время, при текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

«Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, — отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. — Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз».

Ранее Терминал писал , что страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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