Ціна на газ в Європі підскочила на 10% за день

Спотові ціни на газ зустріли новий тиждень, який повинен принести Європі температурний мінімум за сезон, найсильнішим зростанням – найбільш різким за цю зиму.

Про це повідомляє «Економічна правда».

Ціна газу на голландському хабі TTF (контракт «на добу вперед») з поставкою 12 січня зросла до 284 доларів за тисячу кубометрів після попереднього піку в 258 доларів з постачанням 11 січня. Зростання становило понад 10% — це найбільший стрибок котирувань з початку зими.

Досягнута ціна є максимальним значенням за останні 2 роки і 2 тижні — з 28 грудня 2018 року.

У занесеній снігами Іспанії, яка 8 січня здивувала всіх злетом ціни на місцевому газовому хабі PVB до 660 доларів за тисячу кубів, ціна відкотилася до 379 доларів.

Початок 2021 року в Європі видався набагато холоднішим 2020 року, і температурний прогноз до середини січня істотно нижчий, ніж в три попередні теплі зими.

При цьому український газотранспортний коридор залишається недовантаженим. «Газпром» може прокачувати в січні через Україну понад 150 млн куб. м на добу (110 млн куб. м — довгострокова бронь і 41,6 млн куб. м на добу — додаткове місячне бронювання). Однак з початку року «Газпром» качає через Україну не більше 124 млн куб. м на добу. У грудні 2020 року «Газпром» в добу прокачував через Україну 183 млн куб. м на день.

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