Ціна на газ в Європі підскочила на 10% за день

Обновлено: Январь 12, 2021. Тэги: ,

Ціна на газ в Європі підскочила на 10% за день

Спотові ціни на газ зустріли новий тиждень, який повинен принести Європі температурний мінімум за сезон, найсильнішим зростанням – найбільш різким за цю зиму.

Про це повідомляє «Економічна правда».

Ціна газу на голландському хабі TTF (контракт «на добу вперед») з поставкою 12 січня зросла до 284 доларів за тисячу кубометрів після попереднього піку в 258 доларів з постачанням 11 січня. Зростання становило понад 10% — це найбільший стрибок котирувань з початку зими.

Досягнута ціна є максимальним значенням за останні 2 роки і 2 тижні — з 28 грудня 2018 року.

У занесеній снігами Іспанії, яка 8 січня здивувала всіх злетом ціни на місцевому газовому хабі PVB до 660 доларів за тисячу кубів, ціна відкотилася до 379 доларів.

Початок 2021 року в Європі видався набагато холоднішим 2020 року, і температурний прогноз до середини січня істотно нижчий, ніж в три попередні теплі зими.

При цьому український газотранспортний коридор залишається недовантаженим. «Газпром» може прокачувати в січні через Україну понад 150 млн куб. м на добу (110 млн куб. м — довгострокова бронь і 41,6 млн куб. м на добу — додаткове місячне бронювання). Однак з початку року «Газпром» качає через Україну не більше 124 млн куб. м на добу. У грудні 2020 року «Газпром» в добу прокачував через Україну 183 млн куб. м на день.

Читайте в «Терміналі» також, допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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