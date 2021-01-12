НКРЕКП перевірить газопостачальників з найвищими тарифами на транспортування газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг розпочинає перевірку газопостачальників, які мають найвищі тарифи на транспортування газу.

Про це написав в Telegram Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“За результати наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу”, — написав Шмигаль.

Він додав, що нарада була проведена з керівництвом Міненерго, НАК “Нафтогаз”, НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу Президента. На ній обговорили два підходи, які дозволять зменшити тарифи для українців.

«Термінал» писав, Володимир Зеленський поставив уряду завдання терміново розв’язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада під головуванням президента відбулася в Офісі Президента. У нараді взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – наголосив Володимир Зеленський.