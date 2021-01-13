2021-01-13: Нефть Brent торгуется выше $57 за баррель

Обновлено: Январь 13, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-13: Нефть Brent торгуется выше $57 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 57,22 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,13%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,74 доллара за баррель, прибавив 1,00%.

В среду цены на нефть выросли более чем на 1%, при этом нефть в США растет уже седьмой день после того, как отраслевые данные показали более сильное, чем ожидалось, падение запасов, а инвесторы проигнорировали ухудшение с развитием ситуации с пандемией, пишет Reuters.

Цены на нефть в среду выросли более чем на 1% после того, как данные указали на более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов в США, в то время как инвесторы сбросили со счетов ухудшение ситуации с пандемией.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,03% до $57,15 за баррель к 09:45 МСК, марки WTI — прибавили 0,9% до $53,69 за баррель.

Инвесторы перестали фокусироваться на распространении коронавируса в Европе и США, где продолжает расти число смертей и новых случаев заражения, и сконцентрировались на новостях о вакцинации.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 5,8 миллиона баррелей до 484,5 миллиона за неделю, завершившуюся 8 января, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,3 миллиона баррелей.

«Цены на нефть также продолжили расти… на экономическом оптимизме в Китае после комментариев председателя КНР Си (Цзиньпина) и отчете API о сокращении запасов нефти, превысившем ожидания (аналитиков)», — сказал Автар Санду из Phillip Futures.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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