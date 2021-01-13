2021-01-13: Нефть Brent торгуется выше $57 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 57,22 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,13%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,74 доллара за баррель, прибавив 1,00%.

В среду цены на нефть выросли более чем на 1%, при этом нефть в США растет уже седьмой день после того, как отраслевые данные показали более сильное, чем ожидалось, падение запасов, а инвесторы проигнорировали ухудшение с развитием ситуации с пандемией, пишет Reuters.

Цены на нефть в среду выросли более чем на 1% после того, как данные указали на более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов в США, в то время как инвесторы сбросили со счетов ухудшение ситуации с пандемией.

Фьючерсы на нефть марки выросли на 1,03% до $57,15 за баррель к 09:45 МСК, марки — прибавили 0,9% до $53,69 за баррель.

Инвесторы перестали фокусироваться на распространении коронавируса в Европе и США, где продолжает расти число смертей и новых случаев заражения, и сконцентрировались на новостях о вакцинации.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 5,8 миллиона баррелей до 484,5 миллиона за неделю, завершившуюся 8 января, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,3 миллиона баррелей.

«Цены на нефть также продолжили расти… на экономическом оптимизме в Китае после комментариев председателя КНР Си (Цзиньпина) и отчете API о сокращении запасов нефти, превысившем ожидания (аналитиков)», — сказал Автар Санду из Phillip Futures.