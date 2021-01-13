Експорт електроенергії в 2020 році перевищив імпорт в 2,1 рази

Сумарний обсяг експорту електроенергії в Україні за підсумками 2020 року перевищує імпорт в 2,1 рази — 4 754,1 млн кВт·год та 2 284,9 млн кВт·год відповідно.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, в торговій зоні ОЕС України (Польща, Білорусь, Росія та Молдова) експорт більший за імпорт в 8,4 рази — 1 734 млн кВт·год проти 205,7 млн кВт·год, а в «Острові Бурштинської ТЕС» (Угорщина, Словаччина та Румунія) в 1,45 рази — 3 020 млн кВт·год та 2 079,2 млн кВт·год відповідно.

Обсяги експорту електроенергії у грудні 2020 року зменшилися на 31,2% по відношенню до попереднього місяця. При цьому, найбільше скорочення обсягів експорту відбулося в напрямках Румунії – в 5,6 рази до 23,2 млн кВт·год. Крім цього, зменшився експорт в Польщу — на 16% до 103,4 млн кВт·год та Угорщини — на 20,2% до 169,8 млн кВт·год (31,4% та 51,5% від загального обсягу експорту відповідно). Водночас, збільшилися обсяги експорт до Словаччини — в 7,8 разів до 22 млн кВт·год та Молдови — на 3,2% до 11,1 млн кВт·год. Експорту електроенергії в напрямках Росії та Білорусі не відбувалося.

За 2020 рік найбільше експортували до Угорщини – 2 110,4 млн кВт∙год (44,4% від загального обсягу), Польщі – 1 484,1 млн кВт∙год (31,2%) та Румунії — 868,3 млн кВт∙год (18,3%). Найменше у 2020 році експортували до Словаччини – 41,3 млн кВт∙год (0,9%).

Експорт е/е з ОЕС України в Росію в 2020 році не здійснювався, в Білорусь становив 82,8 млн кВт∙год (1,7%) та Молдову — 167,1 млн кВт∙год (3,5%). Нагадаємо, з 12 квітня до 18 червня 2020 року пропускну спроможність за напрямками Україна-Білорусь та Україна-Росія було обмежено до 0 МВт (постанова НКРЕКП №766 від 8.04.2020 р. та №1117 від 17.06.2020 р.).

Імпорт електроенергії в грудні 2020 року здійснювався виключно з країн Європи в зону «острова Бурштинської ТЕС». В зоні ОЕС України (з Росії, Білорусі та Молдови) імпорт відсутній.

Загальний обсяг імпорту в грудні 2020 року зменшився на 17,8% до 128,8 млн кВт·год у порівнянні з попереднім місяцем. Зокрема, з Словаччини знизився на 18,6% до 118,2 млн кВт·год та з Угорщини — на 14,6 до 9,1 млн кВт·год. Водночас, з Румунії навпаки збільшився на 80% до 1,5 млн кВт·год.

За 2020 рік найбільше імпортували з Словаччини – 1 473,8 млн кВт∙год (64,5% від загального обсягу) та Угорщини – 516 млн кВт∙год (22,6%). З Румунії становив 89,4 млн кВт∙год (3,9%).

Імпорт е/е з Росії в 2020 році склав 53,4 млн кВт∙год (2,3%), а з Білорусі – 82,8 млн кВт∙год (6,7%) та здійснювався до середини квітня. З 12 квітня до 31 грудня 2020 року пропускну спроможність за напрямками Білорусь-Україна та Росія-Україна було обмежено до 0 МВт (постанова НКРЕКП №766 від 8.04.2020 р. та №2492 від 16.12.2020 р.).

Раніше Термінал писав, що НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси.