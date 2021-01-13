Кличко: Тарифи на тепло і гарячу воду для киян не зросли

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року.



Цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання в Києві не зміниться, заявив під час онлайн-брифінгу мер Києва.

«Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. Київ має обґрунтовані та затверджені розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року», — сказав Кличко.

Віталій Кличко також додав, що кияни можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористались міськими програмами з енергоощадження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги у 2-3 рази.