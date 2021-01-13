Кличко: Тарифи на тепло і гарячу воду для киян не зросли

Обновлено: Январь 13, 2021. Тэги: , ,

Кличко: Тарифи на тепло і гарячу воду для киян не зросли

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року.

Цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання в Києві не зміниться,  заявив під час онлайн-брифінгу мер Києва.

«Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. Київ має обґрунтовані та затверджені розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року», — сказав Кличко.

Віталій Кличко також додав, що  кияни можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористались міськими програмами з енергоощадження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги у 2-3 рази.
Читайте в «Терміналі» також, Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для «вразливих споживачів». До цієї категорії віднесено все населення на основі формули «хаб мінус».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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