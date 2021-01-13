Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100 % мощности

12 января первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности.

Об этом пишет прес-служба БелАЭС.

Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания.

После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.

«Терминал» писал, 21 декабря снова запустили первый энергоблок БелАЭС.