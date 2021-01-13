Reuters: США готовят новые санкции в отношении «Северного потока-2″

Государственный департамент США сообщил европейские компании, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток-2″, о риске введения новых санкций администрацией теперь действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что у Трампа готовят последний санкционный пакет против газопровода.

«Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно», – на условиях анонимности сказал источник в правительстве США.

По его словам, к четвергу или пятнице Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.

Вероятно, под санкциями может оказаться Страховая группа Zurich Insurance Group.

Источники агентства указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа относительно своей роли в строительстве трубы.

Известно, что администрация Трампа выступает против запуска газопровода, который лишит Украину выгодных сборов и усилит влияние России на Европу.

Читайте в «Терминале», Nord Stream 2 AG одобрил создание фонда в поддержку «Северного потока 2″.