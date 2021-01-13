Reuters: США готовят новые санкции в отношении «Северного потока-2″

Обновлено: Январь 13, 2021. Тэги: , ,

Reuters: США готовят новые санкции в отношении «Северного потока-2″

Государственный департамент США сообщил европейские компании, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток-2″, о риске введения новых санкций администрацией теперь действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что у Трампа готовят последний санкционный пакет против газопровода.

«Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно», – на условиях анонимности сказал источник в правительстве США.

По его словам, к четвергу или пятнице Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.

Вероятно, под санкциями может оказаться Страховая группа Zurich Insurance Group.

Источники агентства указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа относительно своей роли в строительстве трубы.

Известно, что администрация Трампа выступает против запуска газопровода, который лишит Украину выгодных сборов и усилит влияние России на Европу.

Читайте в «Терминале», Nord Stream 2 AG одобрил создание фонда в поддержку «Северного потока 2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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