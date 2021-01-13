Саудовская Аравия в феврале сократит поставки нефти

Саудовская Аравия сократит поставки нефти некоторым своим покупателям на февраль.

Это связано с тем, что королевство согласилось в рамках сделки ОПЕК+ добровольно увеличить объемы сокращения добычи нефти в следующие два месяца, пишет АНГИ.

В следующем месяце поставки Saudi Aramco по долгосрочным контрактам снизятся, некоторые азиатские НПЗ получат на 20-30% меньше по сравнению с тем, что они запрашивали.

Пять азиатских НПЗ запросили меньше нефти на февраль и получат запрашиваемый ими объем, сообщил источник, уточняет Блумберг. Европейский НПЗ, который обычно покупает небольшие объемы, не получит поставок в феврале, пишет агентство. При этом сокращение поставок Saudi Aramco приходится на снижение спроса в Азии из-за пика сезона техобслуживания НПЗ с марта по апрель.

Сокращения касаются более тяжелых сортов нефти, таких как Arab Medium и Arab Heavy, сообщили представители компаний агентству. При этом Saudi Aramco не прокомментировала сообщение.

«Терминал» писал, страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое составит 7,125 млн баррелей в сутки. Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией.