Саудовская Аравия в феврале сократит поставки нефти

Обновлено: Январь 13, 2021. Тэги: , , ,

Саудовская Аравия в феврале сократит поставки нефти

Саудовская Аравия сократит поставки нефти некоторым своим покупателям на февраль.

Это связано с тем, что королевство согласилось в рамках сделки ОПЕК+ добровольно увеличить объемы сокращения добычи нефти в следующие два месяца, пишет АНГИ.

В следующем месяце поставки Saudi Aramco по долгосрочным контрактам снизятся, некоторые азиатские НПЗ получат на 20-30% меньше по сравнению с тем, что они запрашивали.

Пять азиатских НПЗ запросили меньше нефти на февраль и получат запрашиваемый ими объем, сообщил источник, уточняет Блумберг. Европейский НПЗ, который обычно покупает небольшие объемы, не получит поставок в феврале, пишет агентство. При этом сокращение поставок Saudi Aramco приходится на снижение спроса в Азии из-за пика сезона техобслуживания НПЗ с марта по апрель.

Сокращения касаются более тяжелых сортов нефти, таких как Arab Medium и Arab Heavy, сообщили представители компаний агентству. При этом Saudi Aramco не прокомментировала сообщение.

«Терминал» писал, страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое составит 7,125 млн баррелей в сутки. Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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