Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%

Обновлено: Январь 13, 2021. Тэги: ,

Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%

Спотовые цены на газ в Европе за вторник выросли сразу на 18%, уверенно пробив отметку в $300 за тысячу кубометров.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой в среду выросла до $335 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $284 с поставкой во вторник, пишет Мінпром.

С начала года цена на газ прибавила почти 40%. Достигнутый показатель является максимальным значением с 27 сентября 2018 года.
Среднее значение цен на 2021 год на TTF (спотовые котировки января и форвардные контракты до конца года) на данный момент складываются на уровне $264 за тысячу кубометров.
Более диверсифицированные, а точнее более зависимые от СПГ рынки вынуждены платить большую цену за газ, чем обеспеченные трубопроводными поставками. Весь свободный СПГ на планете забирает Северо-Восточная Азия, где текущие цены на спотовый СПГ в четыре раза превосходят европейские котировки и уже «пробили» $1000 за тысячу кубометров.
Британский рынок, где почти весь год газ был дешевле, чем на континенте, с конца декабря дает все более и более заметную премию к TTF. Во вторник цена газа на британском хабе NBP выросла до $378 за тысячу кубометров. Выше на NBP цены были только в начале марта 2018 года, когда на фоне долгих пан-европейских холодов, получивших название «Зверь с Востока», цены взлетали $1227 за тысячу кубометров. Поступление СПГ в Великобританию в январе 2021 падает на 63% по отношению к уровню января 2020 года.
Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года на 49%. Это будет наиболее резкое падение за текущий зимний сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — на 39%, в декабре — на 43%).

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го, и температурный прогноз на весь месяц существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.
Холодная погода заставляет всю Европу активно тратить запасы газа в подземных хранилищах. Уровень текущих запасов (65,75% по итогам газовых суток 11 января), что ниже среднего показателя за предыдущие пять сезонов (66,13%).

Читайте в «Терминале» еще, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2020 года составила 5702,8 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 202,5 долларов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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