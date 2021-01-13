У 2020 році “Газпром” скоротив транзит через Україну

Обновлено: Январь 13, 2021. Тэги: , , ,

У 2020 році “Газпром” скоротив транзит через Україну

У 2020 році “Газпром” скоротив транзит через Україну на 38% до 55,8 млрд м3.

Повідомив очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон.

«З одного боку, “Газпром” сплатив за потужності у розмірі 65 млрд м3, бо у контракті Україна домоглася присутності норми “качай або плати”.

З іншого, це найменший показник за останні 30 років. Навіть у 2014-му, коли “Газпром” докладав усіх зусиль для зниження поставок газу в ЄС, щоб не допустити реверсу газу з Європи в Україну, транзит склав 62 млрд м3.

При проєктній потужності газотранспортної системи в 146 млрд м3 транзиту, це означає завантаження ГТС менше ніж на 30%. Такими є нові реалії нашого транзиту», — заявив Макогон.

«Загрозою для українського транзиту є не тільки “Північний потік-2”. “Газпром” активно добудовує нові обхідні газопроводи у Південній Європі. У 2020 році була запущена перша черга “Турецького Потоку-1”, у 2021-му може вийти на проєктний режим роботи “Турецький потік-2” разом зі своїми продовженнями через Болгарію і Сербію. Це може призвести до втрати транзиту до 15 млрд м3 – обсяги, які раніше йшли в Угорщину, Сербію і Хорватію», — додав він.

Читайте у Терміналі: Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України в листопаді 2020 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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