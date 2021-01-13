У 2020 році “Газпром” скоротив транзит через Україну на 38% до 55,8 млрд м3.

Повідомив очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон.

«З одного боку, “Газпром” сплатив за потужності у розмірі 65 млрд м3, бо у контракті Україна домоглася присутності норми “качай або плати”.

З іншого, це найменший показник за останні 30 років. Навіть у 2014-му, коли “Газпром” докладав усіх зусиль для зниження поставок газу в ЄС, щоб не допустити реверсу газу з Європи в Україну, транзит склав 62 млрд м3.

При проєктній потужності газотранспортної системи в 146 млрд м3 транзиту, це означає завантаження ГТС менше ніж на 30%. Такими є нові реалії нашого транзиту», — заявив Макогон.

«Загрозою для українського транзиту є не тільки “Північний потік-2”. “Газпром” активно добудовує нові обхідні газопроводи у Південній Європі. У 2020 році була запущена перша черга “Турецького Потоку-1”, у 2021-му може вийти на проєктний режим роботи “Турецький потік-2” разом зі своїми продовженнями через Болгарію і Сербію. Це може призвести до втрати транзиту до 15 млрд м3 – обсяги, які раніше йшли в Угорщину, Сербію і Хорватію», — додав він.

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