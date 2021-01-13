В Україні впроваджується держрегулювання цін на газ для населення на період карантину

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати держрегулювання ціни на газ на період карантину по 6,99 грн за кубічний метр.
Передає Інтерфакс-Україна.
«Сьогодні ситуація з карантином, з пандемією COVID-19 ускладнює можливість українців отримувати додаткові доходи та компенсувати зростаючі ціни на біржах на газ. З огляду на це … пропонується впровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень, чи завершення опалювального сезону. Пропонована ціна — 6,99 грн за куб. м», — сказав він під час засідання Кабінету Міністрів у середу.
Раніше Термінал писав, що Президент доручив уряду розібратися з тарифами на газ для населення.