Зеленський і Санду домовилися про збільшення молдавського газу в українських ПСГ

Сторони обговорили необхідність пошуку рішень у питаннях охорони навколишнього середовища, співпраці в енергетичній галузі, а також у питаннях експлуатації Дністровської ГЕС.



Президент України Володимир Зеленський та президент Молдови Майя Санду обговорили можливість поглиблення співпраці в енергетичній сфері, пише пресслужба президента.

«Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проєкти транзиту європейського газу територією Молдови до України, відновлення постачання електроенергії до Молдови та транзиту електроенергії з України до Румунії, який пройде територією Молдови», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в грудні 2019 року ТОВ «Оператор ГТС України» і ТОВ «Молдоватрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали міжоператорських технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію в відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Цей крок дозволив транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною та Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьєв, Лиманське. Таким чином, це повністю завершило розблокування трансбалканського газового коридору і дозволило споживачам Молдови з 1 січня 2020 року одержувати газ з української ГТС.

Влітку минулого року Молдова хотіла отримати знижку на російський газ в розмірі 25%. У Кишиневі заявили, що, якщо «Газпром» не піде на поступки, тоді Молдова може з нового року перейти на реверсні поставки газу з України, від європейських трейдерів. Коли ж країни між собою домовилися, Макогон заявив, що зниження ціни на природний газ в Європі робить цей ресурс більш економічно вигідним для Молдови, ніж російський газ, а транспортувати його можна з України.

«Термінал» писав, Міністерства України та Молдови підписали Меморандум в енергетичній сфері.