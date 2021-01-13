Зеленський і Санду домовилися про збільшення молдавського газу в українських ПСГ

Обновлено: Январь 13, 2021. Тэги: , ,

Зеленський і Санду домовилися про збільшення молдавського газу в українських ПСГ

Сторони обговорили необхідність пошуку рішень у питаннях охорони навколишнього середовища, співпраці в енергетичній галузі, а також у питаннях експлуатації Дністровської ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський та президент Молдови Майя Санду обговорили можливість поглиблення співпраці в енергетичній сфері, пише пресслужба президента.

«Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проєкти транзиту європейського газу територією Молдови до України, відновлення постачання електроенергії до Молдови та транзиту електроенергії з України до Румунії, який пройде територією Молдови», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в грудні 2019 року ТОВ «Оператор ГТС України» і ТОВ «Молдоватрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали міжоператорських технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію в відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Цей крок дозволив транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною та Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьєв, Лиманське. Таким чином, це повністю завершило розблокування трансбалканського газового коридору і дозволило споживачам Молдови з 1 січня 2020 року одержувати газ з української ГТС.

Влітку минулого року Молдова хотіла отримати знижку на російський газ в розмірі 25%. У Кишиневі заявили, що, якщо «Газпром» не піде на поступки, тоді Молдова може з нового року перейти на реверсні поставки газу з України, від європейських трейдерів. Коли ж країни між собою домовилися, Макогон заявив, що зниження ціни на природний газ в Європі робить цей ресурс більш економічно вигідним для Молдови, ніж російський газ, а транспортувати його можна з України.

«Термінал» писав, Міністерства України та Молдови підписали Меморандум в енергетичній сфері.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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