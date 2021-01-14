2021-01-14: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-01-14: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 55,90 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:23, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,29%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,84 доллара за баррель, потеряв 0,13%.

В четверг цены на нефть снизились, поскольку рост количества случаев коронавируса во всем мире вызвал опасения по поводу спроса, хотя сокращение запасов нефти в США пятую неделю подряд и обнадеживающие данные из Китая ограничили падение, пишет Reuters. Так, в четверг появились данные о том, что общий объем импорта нефти в Китай в 2020 году вырос на 7,3%, несмотря на шок от коронавируса в начале прошлого года.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США, пишет «Investing.com».

В среду нефтяные цены снизились, несмотря на данные министерства энергетики США, которые показали уменьшение запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов — на 4,79 млн баррелей.

Аналитики ANZ отмечают, что данные Минэнерго США свидетельствуют о сохранении низкого спроса на топливо в стране, а данные по другим крупным регионам, включая Европу, также говорят о слабом спросе. «В Европе наблюдается подавленный спрос, а автомобильное движение в Великобритании сократилось на 42%, в то время как мировые авиаперевозки не демонстрируют значительного восстановления», — подчеркнули эксперты.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики сохраняют «бычьи» настроения, поскольку избранный президент США Джо Байден в четверг должен представить свой план новых мер поддержки экономики.

Помимо этого, согласно результатам исследований, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, вакцина от коронавируса разработки Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) вызвала устойчивый иммунный ответ у участников испытаний.

«Оптимизм в отношении вакцины J&J от COVID-19 растет, — отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. — Если укрепление доллара не ускорится, будет сложно найти основание для снижения нефтяных цен».

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом — до 10,86 млн б/с.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:53 мск в четверг составляет $55,90 за баррель, что на $0,16 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 13 января эти контракты подешевели на $0,52 (0,9%) — до $56,06 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $0,08 (0,15%) — до $52,83 за баррель. Накануне фьючерсы снизились в цене на $0,3 (0,6%) — до $52,91 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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