АМКУ розслідуватиме високі тарифи на газ

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: , , ,

АМКУ розслідуватиме високі тарифи на газ

Антимонопольний комітет України найближчим часом вивчить обгрунтованість і прозорість тарифів на розподіл газу і в разі виявлення порушень зобов’яже регулятора — НКРЕКП — виправити ситуацію.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ «Щодо ситуації на ринках природного газу».

У Комітеті зауважили, що впродовж липня-грудня 2020 року «ми були свідками зростання тарифів на газорозподіл в абсолютній більшості областей». До того ж, ці тарифи суттєво відрізняються у різних суб’єктів.

Однак, вказали в АМКУ, тарифи на розподіл газу — зона відповідальності НКРЕКП. Саме комісія затверджує тарифи на послуги розподілу газу кожному окремому облгазу (який, своєю чергою, є суб’єктом природної монополії в окремо взятому регіоні) не залежно від того, кому він належить, зазначили в Комітеті.

«Обгрунтованість та прозорість формування такого тарифу буде вивчена Антимонопольним комітетом вже найближчим часом. У разі виявлення порушень Комітет змусить регулятора виправити ситуацію», — наголосили у відомстві.

Також там вказали на роль та дії АМКУ у питанні газових тарифів.

«Антимонопольний комітет вбачає ознаки домінування групи РГК на ринку природного газу. Дії цієї групи, а саме в них ціни на газ найвищі серед усіх постачальників, ретельно вивчаються Комітетом. Голова АМКУ Ольга Піщанська доручила регіональним відділенням Комітету провести поглиблене дослідження ринку постачання природного газу на предмет дотримання суб’єктами ринку природного газу та органами влади вимог законодавства про захист економічної конкуренції», — сказано у повідомленні.

В АМКУ зазначили, що «облгази групи РГК вже оштрафовані Комітетом за зловживання монопольним становищем – на 280 млн грн у грудні 2019 року (тоді ж їх було зобов’язано зробити перерахунок платіжок) та на 380 млн грн минулого місяця».

Водночас у Комітеті нагадали, що повноцінний ринок природного газу для населення почав діяти 1 серпня 2020 року. Українці отримали можливість обирати постачальника, у тому числі й за критерією нижчої ціни. «На сьогодні в Україні можна придбати газ і за 7, і за 10 грн за кубометр. І змінити постачальника можна в найкоротший термін. Але зробити це може виключно сам споживач», — вели далі в АМКУ.

У відомстві також розповіли, що за 5 місяців з початку роботи ринку «лише 3% громадян обрали нового газопостачальника». «Можна припустити, що окремі споживачі не змогли цього зробити через наявність певних бар’єрів – загрози від діючого продавця відключити від газу, нарахування неіснуючих боргів тощо. У випадку наявності таких бар’єрів при спробі зміни постачальника необхідно терміново звернутися до регулятора – НКРЕКП. І перешкоди мають бути усунені ним в найкоротші терміни», — зазначили в АМКУ.

«Термінал» писав, в Україні впроваджується держрегулювання цін на газ для населення на період карантину.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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