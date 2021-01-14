Газпром заплатив за транзит газу через Україну у 2020 годі понад 2 млрд доларів США

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: , ,

Газпром заплатив за транзит газу через Україну у 2020 годі понад 2 млрд доларів США

НАК «Нафтогаз України» у 2020 році надала ПАТ «Газпром» (Російська Федерація) послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,11 млрд.

Інформує Нафтогаз України.

За 2020 рік Газпром повністю оплатив річні потужності української газотранспортної системи (ГТС) для транспортування газу. Відповідно до Угоди від 30.12.2019 між Нафтогазом та Газпромом (далі – Угода), вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей — $2,1 млрд.

Окрім того, у четвертому кварталі 2020 року Нафтогаз додатково надав Газпрому послуги з використання української ГТС, за які отримує більше $30 млн.

Загальний обсяг транспортування російського газу в 2020 році склав 55,8 млрд куб. м.

Нафтогаз є компанією-організатором транспортування газу і на замовлення Газпрому бронює у ТОВ «Оператор ГТС України» необхідні потужності ГТС.

Угода передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році — 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м щорічно. Мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу Газпрому за п’ять років складе більше $7,1 млрд.

Також Газпром може замовляти і оплачувати додаткові потужності, як зробив це у четвертому кварталі 2020 року.

Раніше Термінал писав, що Україна скоротила транзит газу до Європи майже на 40%.

Автор:

(Всего статей: 9571)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: