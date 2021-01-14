Газпром заплатив за транзит газу через Україну у 2020 годі понад 2 млрд доларів США

НАК «Нафтогаз України» у 2020 році надала ПАТ «Газпром» (Російська Федерація) послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,11 млрд.

Інформує Нафтогаз України.

За 2020 рік Газпром повністю оплатив річні потужності української газотранспортної системи (ГТС) для транспортування газу. Відповідно до Угоди від 30.12.2019 між Нафтогазом та Газпромом (далі – Угода), вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей — $2,1 млрд.

Окрім того, у четвертому кварталі 2020 року Нафтогаз додатково надав Газпрому послуги з використання української ГТС, за які отримує більше $30 млн.

Загальний обсяг транспортування російського газу в 2020 році склав 55,8 млрд куб. м.

Нафтогаз є компанією-організатором транспортування газу і на замовлення Газпрому бронює у ТОВ «Оператор ГТС України» необхідні потужності ГТС.

Угода передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році — 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м щорічно. Мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу Газпрому за п’ять років складе більше $7,1 млрд.

Також Газпром може замовляти і оплачувати додаткові потужності, як зробив це у четвертому кварталі 2020 року.

Раніше Термінал писав, що Україна скоротила транзит газу до Європи майже на 40%.