Міненерго підписало угоду про розподіл продукції з американською компанією

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: , , ,

Міненерго підписало угоду про розподіл продукції з американською компанією

У Міністерстві енергетики підписано угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Україною та компанією «Юкрейніан Енерджі Л.Л.С.» (Ukrainian Energy L.L.C.).

Повідомляє Міненерго.

Угоду з боку держави підписав уповноважений розпорядженням Уряду заступник Міністра Юрій Бойко.

Також Уряд визначив Державну службу геології та надр України уповноваженим органом з питань реалізації зазначеної Угоди.

Укладення угоди про розподіл продукції із компанією Юкрейніан Енерджі, засновником якої є американський інвестор Аспект енерджи, дає можливість залучити додаткові інвестиції в пошук і видобуток вуглеводнів в Україні, впровадити передові технології, збільшити нарощування власного видобутку природного газу та зменшити залежність України від імпорту природного газу.

Спільними зусиллями представників Уряду та інвесторів проведено системну роботу для формування механізмів реалізації Угоди про розподіл продукції, яка укладається на 50 років.

Американська компанія Aspect Energy зобов’язалась інвестувати на першому етапі розроблення ділянки не менше 1 млрд грн.

Нагадаємо, розпорядженням від 05 липня 2019 р. № 507-р Уряд погодився з пропозицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо визначення компанії “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська.

Угоди про розподіл продукції є інструментом залучення значних інвестиційний у масштабні проекти з розвідки та розробки покладів корисних копалин, зокрема вуглеводнів. Це вже восьма угода, підписана Україною. 31 грудня 2020 року Угоди про розподіл продукції підписані по 7 ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська.

Раніше Термінал писав, що США допоможуть Україні з реформою енергосектору.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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