УЕБ: За 2020 рік у 6 разів продано газу більше, ніж попереднього року

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: За 2020 рік у 6 разів продано газу більше, ніж попереднього року

Торгівля проводилась у двох торгових системах — Біржова електронна торгова система (БЕТС, середньо-та довгостроковий ринок), Енергетична торгова платформа (ЕТП, короткостроковий ринок).

У 2020 році УЕБ вдалося залучити до торгівлі за напрямком «Природний газ» 83 нових учасників, пише пресслужба компанії.

«Станом на кінець року акредитованими для торгівлі природним газом були 372 компанії. Загалом за рік укладено 3696 правочинів на середньо- та довгостроковому ринку, що вдвічі більше, ніж у 2019 році. Ініціаторами торгів  природним газом в БЕТС були 76 компаній, що майже вдвічі більше, ніж минулого року. З них найбільша кількість ініційованих позицій припадала на Нафтогаз Трейдинг», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що в 2020 році  було досягнуто значного розвитку саме за напрямком «Природний газ».

«Шестикратне зростання обсягів торгів, збільшення кількості учасників, проведених торгових сесій та укладених угод на двох ринках є підтвердженням довіри учасників ринку до УЕБ як надійного організатора електронних торгів.  Впевненість у правильно обраному шляху реформування ринку газу і підтримці його з боку держави надає ініціатива НАК «Нафтогаз України» надалі реалізувати 15% газу власного видобутку на біржі, » — зазначив генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

«Термінал» писав, за результатами діяльності у 2020 році Українська енергетична біржа продовжила демонструвати зростання за ключовими показниками. Обсяг реалізації енергоресурсів за минулий рік склав 105 млрд. грн. (з урахуванням обсягів торгівлі з використанням диференціалів), що майже вдвічі більше, ніж минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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