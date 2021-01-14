УЕБ: За 2020 рік у 6 разів продано газу більше, ніж попереднього року

Торгівля проводилась у двох торгових системах — Біржова електронна торгова система (БЕТС, середньо-та довгостроковий ринок), Енергетична торгова платформа (ЕТП, короткостроковий ринок).

У 2020 році УЕБ вдалося залучити до торгівлі за напрямком «Природний газ» 83 нових учасників, пише пресслужба компанії.

«Станом на кінець року акредитованими для торгівлі природним газом були 372 компанії. Загалом за рік укладено 3696 правочинів на середньо- та довгостроковому ринку, що вдвічі більше, ніж у 2019 році. Ініціаторами торгів природним газом в БЕТС були 76 компаній, що майже вдвічі більше, ніж минулого року. З них найбільша кількість ініційованих позицій припадала на Нафтогаз Трейдинг», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що в 2020 році було досягнуто значного розвитку саме за напрямком «Природний газ».

«Шестикратне зростання обсягів торгів, збільшення кількості учасників, проведених торгових сесій та укладених угод на двох ринках є підтвердженням довіри учасників ринку до УЕБ як надійного організатора електронних торгів. Впевненість у правильно обраному шляху реформування ринку газу і підтримці його з боку держави надає ініціатива НАК «Нафтогаз України» надалі реалізувати 15% газу власного видобутку на біржі, » — зазначив генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

«Термінал» писав, за результатами діяльності у 2020 році Українська енергетична біржа продовжила демонструвати зростання за ключовими показниками. Обсяг реалізації енергоресурсів за минулий рік склав 105 млрд. грн. (з урахуванням обсягів торгівлі з використанням диференціалів), що майже вдвічі більше, ніж минулого року.