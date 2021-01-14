Венесуэла в 2021 году намерена увеличить добычу нефти до 1,5 млн б/с

Венесуэла в 2021 году планирует нарастить добычу нефти до 1,5 млн б/с.

Об этом говорится в сообщении государственной нефтяной компании PDVSA со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро, пишет АНГИ.

«У нас есть цель выйти на 1,5 млн б/с, которые будут продаваться по всему миру, с новыми механизмами добычи, финансирования и маркетинга», — сказал Мадуро в своем ежегодном обращении к народу. Он напомнил, что в марте 2015 года, до введения санкций США против Венесуэлы, PDVSA поддерживала добычу на уровне 2,15 млн б/с. «В период с 2014 по 2019 год добыча нефти упала на 69% из-за неспособности отрасли получить доступ к финансированию и запрета на продажу нефти. Убытки Венесуэлы с 2015 года составили около 100 миллиардов долларов. Мы продержались 13 месяцев, не продав ни капли нефти миру», — заявил он.

Президент Венесуэлы также призвал продолжать работу по возврату венесуэльского , хранящегося в Англии, а также работать над возвратом в собственность страны нефтегазовой компании Citgo и производителя удобрений Monomeros.

По словам Мадуро, если Венесуэле удастся вернуть ресурсы, которых она была лишена, она могла бы возобновить добычу нефти до примерно 2 млн б/с в сутки.

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