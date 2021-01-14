Венесуэла в 2021 году намерена увеличить добычу нефти до 1,5 млн б/с

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: ,

Венесуэла в 2021 году намерена увеличить добычу нефти до 1,5 млн б/с

Венесуэла в 2021 году планирует нарастить добычу нефти до 1,5 млн б/с.

Об этом говорится в сообщении государственной нефтяной компании PDVSA со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро, пишет АНГИ.

«У нас есть цель выйти на 1,5 млн б/с, которые будут продаваться по всему миру, с новыми механизмами добычи, финансирования и маркетинга», — сказал Мадуро в своем ежегодном обращении к народу. Он напомнил, что в марте 2015 года, до введения санкций США против Венесуэлы, PDVSA поддерживала добычу на уровне 2,15 млн б/с. «В период с 2014 по 2019 год добыча нефти упала на 69% из-за неспособности отрасли получить доступ к финансированию и запрета на продажу нефти. Убытки Венесуэлы с 2015 года составили около 100 миллиардов долларов. Мы продержались 13 месяцев, не продав ни капли нефти миру», — заявил он.

Президент Венесуэлы также призвал продолжать работу по возврату венесуэльского золота, хранящегося в Англии, а также работать над возвратом в собственность страны нефтегазовой компании Citgo и производителя удобрений Monomeros.

По словам Мадуро, если Венесуэле удастся вернуть ресурсы, которых она была лишена, она могла бы возобновить добычу нефти до примерно 2 млн б/с в сутки.

Читайте в «Терминал» еще, Нефтяной танкер Ndros, зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между двумя странами, находящимися под санкциями США, становятся все более тесными, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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